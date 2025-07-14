СМИ: Трамп может объявить о предоставлении Украине дальнобойных ракет

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, объявит о новом плане по отправке вооружений Украине, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, в частности дальнобойные ракеты.

Об этом говорится в публикации Axios, сообщает "Европейская правда".

Американские, украинские и европейские официальные лица надеются, что это оружие изменит ход войны и расчеты хозяина Кремля Владимира Путина относительно прекращения огня.

Два источника портала рассказали, что имеют основания полагать, что план, вероятно, включает ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине РФ, однако окончательного решения пока нет.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в комментарии порталу заявил, что "Трамп очень зол на Путина", а его заявление "будет очень агрессивным".

Новый план будет представлен на встрече Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он будет предусматривать оплату европейскими странами оружия американского производства для Украины.

Эту схему предложил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО две недели назад. Американские и украинские официальные лица заявили, что встреча Трампа и Зеленского на саммите в Гааге была лучшей из всех, что состоялись до этого времени.

Одним из факторов, убедивших Трампа пойти по пути поставок оружия Украине, стал телефонный разговор 3 июля, во время которого Путин четко дал понять, что не остановится в развязанной им войне и в течение следующих 60 дней попытается дойти до административных границ украинских регионов, где российские оккупационные войска значительно продвинулись.

"Он хочет захватить все", – сказал Трамп французскому президенту Эмманюэлю Макрону вскоре после разговора с Путиным, сообщил порталу источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Напомним, Трамп подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

Он также заявил о своем разочаровании кремлевским правителем Владимиром Путиным.

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