Президент Германии упрекнул коалицию из-за провала с судьями Конституционного суда

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал правящую коалицию в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии за то, что она не смогла утвердить в Бундестаге кандидатуры трех новых членов Федерального конституционного суда.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Штайнмайера приводит DW.

Немецкий президент подчеркнул: речь идет "не о мелочах", а об авторитете и функционировании конституционного органа, который также является высшим судом Германии.

"Если вы почитаете газеты на этих выходных, то увидите, что коалиция сама себе навредила", – сказал он.

По словам Штайнмайера, он далек от того, чтобы утверждать, что происходящее наносит вред КС – "по крайней мере, если решения будут приняты в ближайшее время".

Однако если этого не произойдет, это будет поводом для беспокойства, добавил он.

Голосование в Бундестаге по кандидатурам новых судей КС должно было состояться 11 июля, но было сорвано в последний момент из-за того, что по крайней мере одна из кандидатов – профессор права Фрауке Брозиус-Герсдорф – не смогла заручиться поддержкой необходимого количества депутатов.

Кандидатуру Фрауке Брозиус-Герсдорф выдвинули социал-демократы, но ХДС отказался ее поддерживать.

Официально консерваторы объясняют свое решение упреками в плагиате в докторской диссертации Брозиус-Герсдорф 1997 года, которые появились недавно.

Голосование по кандидатурам новых судей КС в итоге отложили, теперь оно назначено на осень.

Как отмечали СМИ, этот случай продемонстрировал раскол внутри правительственной коалиции Германии и ее относительную нестабильность, учитывая незначительное парламентское большинство.

Параллельно между правящими партиями Германии вспыхнули споры относительно того, как именно реформировать механизм ограничения государственных заимствований – еще до того, как началась фактическая работа по этому вопросу.

Тем временем популярность канцлера Германии Фридриха Мерца, которая выросла в прошлом месяце на фоне эффективной внешней политики, снова начала падать.