Глава МЗС Данії про тарифи Трампа: треба готуватись до застосування усіх засобів

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що поки ЄС зарано відповідати на анонсовані президентом США Дональдом Трампом тарифи, хоча додав, що необхідно бути готовими використати усі інструменти.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву данського міністра наводить DR.

Расмуссен наголосив на важливості того, щоб країни-члени ЄС продемонстрували, що вони хочуть вирішити конфлікт за столом переговорів, але водночас готові дати жорстку відсіч американцям, якщо це буде необхідно.

"Це означає простягнути руку і сказати, що ми насправді хочемо угоди. Але це має бути не просто млява рука, а рука в залізній рукавичці", – сказав він.

За словами глави МЗС Данії, країни-члени повинні бути готові використовувати всі засоби, які є в їхньому арсеналі.

Зокрема, як зазначив міністр, в ЄС мають розглянути можливість застосування так званого інструменту протидії примусу (anti-coercion instrument).

Він був розроблений як засіб реагування на навмисні примусові дії з боку третіх країн, які використовують торговельні заходи як засіб тиску на суверенний політичний вибір Євросоюзу або окремих держав-членів.

Також можна обмежити можливості американських компаній інвестувати в ЄС, а також використання їхніх патентів у країнах-членах, додав Расмуссен.

"Ми повинні продемонструвати свою силу, щоб наші американські друзі знали, з чим вони мають справу, і що Європа не буде просто миритися з погрозами", – резюмував він.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.