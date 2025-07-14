Глава МИД Дании о тарифах Трампа: надо готовиться к применению всех средств

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что пока ЕС рано отвечать на анонсированные президентом США Дональдом Трампом тарифы, хотя добавил, что необходимо быть готовыми использовать все инструменты.

Как сообщает "Европейская правда", заявление датского министра приводит DR.

Расмуссен отметил важность того, чтобы страны-члены ЕС продемонстрировали, что они хотят решить конфликт за столом переговоров, но одновременно готовы дать жесткий отпор американцам, если это будет необходимо.

"Это означает протянуть руку и сказать, что мы на самом деле хотим сделки. Но это должна быть не просто вялая рука, а рука в железной перчатке", – сказал он.

По словам главы МИД Дании, страны-члены должны быть готовы использовать все средства, которые есть в их арсенале.

В частности, как отметил министр, в ЕС должны рассмотреть возможность применения так называемого инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument).

Он был разработан как средство реагирования на преднамеренные принудительные действия со стороны третьих стран, которые используют торговые меры как средство давления на суверенный политический выбор Евросоюза или отдельных государств-членов.

Также можно ограничить возможности американских компаний инвестировать в ЕС, а также использование их патентов в странах-членах, добавил Расмуссен.

"Мы должны продемонстрировать свою силу, чтобы наши американские друзья знали, с чем они имеют дело, и что Европа не будет просто мириться с угрозами", – резюмировал он.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.