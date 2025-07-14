Норвегія вперше транспортувала пацієнтів на ШВЛ з України літаком C-130J Hercules

Цього літа Норвегія вперше транспортувала з України пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів, за допомогою літака C-130J Hercules.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Норвегії.

Як зазначили в норвезькому оборонному відомстві, йшлося про двох пацієнтів з опіками.

"Перевозячи пацієнтів та їхні сім'ї до лікарень по всій Європі, Норвегія допомагає зменшити навантаження на систему охорони здоров'я України, надаючи більшій кількості людей доступ до життєво необхідного лікування", – йдеться у повідомленні.

Загалом Стратегічна авіаційна медична служба Збройних сил Норвегії регулярно здійснює евакуацію українських пацієнтів і вже транспортувала понад 3500 пацієнтів та членів їхніх сімей.

У цих місіях використовуються два типи літаків: C-130J Hercules Королівських ВПС Норвегії та Boeing 737-700. Обидві моделі можуть бути обладнані ношами, сидіннями, обладнанням для моніторингу, помпами для введення ліків та апаратами штучної вентиляції легенів.

Нещодавно уряд Швеції доручив профінансувати створення в Україні центру, де поранені військові проходитимуть реабілітацію.

Водночас з 1 червня в Австрії припинили обов’язкове медичне страхування для українських біженців, які мають тимчасовий захист, якщо вони не працюють і не отримують базову соціальну допомогу.