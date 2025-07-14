Норвегия впервые транспортировала пациентов на ИВЛ из Украины самолетом C-130J Hercules

Этим летом Норвегия впервые транспортировала из Украины пациентов, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких, с помощью самолета C-130J Hercules.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Норвегии.

Как отметили в норвежском оборонном ведомстве, речь шла о двух пациентах с ожогами.

"Перевозя пациентов и их семьи в больницы по всей Европе, Норвегия помогает уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины, предоставляя большему количеству людей доступ к жизненно необходимому лечению", – говорится в сообщении.

В целом Стратегическая авиационная медицинская служба Вооруженных сил Норвегии регулярно осуществляет эвакуацию украинских пациентов и уже транспортировала более 3500 пациентов и членов их семей.

В этих миссиях используются два типа самолетов: C-130J Hercules Королевских ВВС Норвегии и Boeing 737-700. Обе модели могут быть оборудованы носилками, сиденьями, оборудованием для мониторинга, помпами для введения лекарств и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Недавно правительство Швеции поручило профинансировать создание в Украине центра, где раненые военные будут проходить реабилитацию.

В то же время с 1 июня в Австрии прекратили обязательное медицинское страхование для украинских беженцев, имеющих временную защиту, если они не работают и не получают базовую социальную помощь.