У Хорватії порахували, що майже всі лісові пожежі стаються через недбалість або підпали

Хорватська статистика лісових пожеж свідчить, що майже всі вони стаються через людську недбалість, нещасну випадковість або умисел, тоді як природні явища є причиною лише одного з 10 випадків.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Статистика за останні роки свідчить, що 9 із 10 пожеж на території країни стаються через людський фактор, а суто природні фактори спричиняють лише кожну десяту.

Дуже часто причиною пожежі на природі стають барбекю, кинуті недопалки, іскра від техніки чи розбита пляшка, скалка від якої під сонячними променями спрацьовує як лінза. Що спекотніша й сухіша погода, то більші ризики.

За 2024 рік у Хорватії зафіксували 6650 пожеж, серед яких 106 – лісові пожежі, що пошкодили понад 14 600 гектарів території. У 2023 році таких було 48, проте у 2022-му суттєво більше – 245 пожеж на площі понад 24 тисячі гектарів.

На цей час в країні борються з лісовою пожежею в районі міста Мостар, що загрожує прилеглим селищам та інфраструктурі. Зокрема, під загрозою опинились вежі зв’язку кількох телекомунікаційних компаній та лінія електропередачі, через що її завчасно відключили.

У німецькій Саксонії після дощових вихідних приборкали "пожежу десятиліть" у заповіднику довкола полігону, що тривала з 1 липня.

У Туреччині під час серії лісових пожеж цього літа в кількох районах евакуювали 50 тисяч людей. Численні лісові пожежі у цьому сезоні були також у Греції, в одному з випадків жінку, чий недопалок став причиною нещастя, засудили до тюремного терміну.