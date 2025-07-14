В Хорватии посчитали, что почти все лесные пожары происходят из-за халатности или поджогов

Хорватская статистика лесных пожаров свидетельствует, что почти все они происходят из-за человеческой халатности, несчастного случая или умысла, тогда как природные явления становились причиной лишь одного из 10 случаев.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

Статистика за последние годы свидетельствует, что 9 из 10 пожаров на территории страны происходят из-за человеческого фактора, а чисто природные факторы вызывают лишь каждый десятый.

Очень часто причиной пожара на природе становятся барбекю, брошенные окурки, искра от техники или разбитая бутылка, которая под солнечными лучами срабатывает как линза. Чем жарче и суше погода, тем больше риски.

За 2024 год в Хорватии зафиксировали 6650 пожаров, среди которых 106 – лесные пожары, повредившие более 14 600 гектаров территории. В 2023 году таких было 48, однако в 2022-м существенно больше – 245 пожаров на площади более 24 тысяч гектаров.

В настоящее время в стране борются с лесным пожаром в районе города Мостар, что угрожает близлежащим поселкам и инфраструктуре. В частности, под угрозой оказались вышки связи нескольких телекоммуникационных компаний и линия электропередачи, из-за чего ее заблаговременно отключили.

В немецкой Саксонии после дождливых выходных укротили "пожар десятилетий" в заповеднике вокруг полигона, который длился с 1 июля.

В Турции во время серии лесных пожаров этим летом в нескольких районах эвакуировали 50 тысяч человек. Многочисленные лесные пожары в этом сезоне были также в Греции, в одном из случаев женщину, чей окурок стал причиной несчастья, приговорили к тюремному сроку.