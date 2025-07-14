Эстония разрабатывает роботизированное судно для патрулирования водной границы с РФ

Полиция и пограничная служба Эстонии (PPA) продвигается вперед с планами по разработке автономного роботизированного судна – оно будет патрулировать восточную границу с Россией, большая часть которой проходит по рекам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Роботизированное судно может быть введено в эксплуатацию в течение двух лет. Оно будет оснащено системами наблюдения. Также оно может использовать искусственный интеллект.

Проект финансируется за счет средств ЕС в размере более миллиона евро и является частью более широкой инновационной инициативы, поддерживаемой Министерством финансов Эстонии.

PPA сообщает, что планирует "в ближайшем будущем" объявить государственный тендер на проектирование и строительство.

По имеющимся данным, одним из потенциальных участников тендера является технологический стартап MindChip, основанный Таллиннским техническим университетом (TalTech) и имеющий опыт в строительстве автономных судов.

Напомним, утром 23 мая 2024 года российская пограничная служба в одностороннем порядке демонтировала 25 навигационных буев, которые Эстония установила на реке Нарва с целью улучшения навигации.

Вскоре перед майским инцидентом с буями на Нарве в прошлом году получил огласку проект, опубликованный на сайте правительства России, свидетельствующий о намерениях Москвы в одностороннем порядке изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Через некоторое время проект исчез с сайта.

В мае 2025 года Эстония объявила о завершении переговоров по установке навигационных буев на реке Нарва из-за неконструктивности РФ.

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