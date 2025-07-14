У Литві стартує кампанія зі збору коштів на дрони для України

У понеділок, 14 липня, в Литві стартує двомісячна благодійна кампанія Dronaton, ініційована неурядовою організацією Blue/Yellow, мета якої – зібрати 1 мільйон євро на закупівлю дронів для українських захисників.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як повідомили організатори, зібрані кошти планують витратити на дрони різних типів, обладнання для їхнього управління та інші необхідні речі.

"Ми бачимо, як щодня сотні дронів атакують українські міста, намагаючись їх зруйнувати й залякати людей. Це відносно недорогий, але дуже ефективний інструмент. Понад дві третини запитів, які ми отримуємо з фронту, стосуються саме дронів. Тому цього літа наш пріоритет – дрони, дрони і ще раз дрони", – заявив співзасновник Blue/Yellow Йонас Оман.

Кампанія триватиме до 14 вересня.

Як зазначається, з початку повномасштабного вторгнення організація Blue/Yellow вже надала Україні понад 5 тисяч дронів різних моделей та комплектуючих.

У лютому писали, що у Литві завершилася третя акція солідарності Radarom! для закупівлі безпілотників для України – зібрали понад 5 млн євро.

Також українські військові отримали від Латвії сотню FPV-дронів у рамках громадської благодійної ініціативи "Безпілотники для ЗСУ".