В Литве стартует кампания по сбору средств на дроны для Украины

В понедельник, 14 июля, в Литве стартует двухмесячная благотворительная кампания Dronaton, инициированная неправительственной организацией Blue/Yellow, цель которой – собрать 1 миллион евро на закупку дронов для украинских защитников.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как сообщили организаторы, собранные средства планируют потратить на дроны различных типов, оборудование для их управления и другие необходимые вещи.

"Мы видим, как ежедневно сотни дронов атакуют украинские города, пытаясь их разрушить и запугать людей. Это относительно недорогой, но очень эффективный инструмент. Более двух третей запросов, которые мы получаем с фронта, касаются именно дронов. Поэтому этим летом наш приоритет – дроны, дроны и еще раз дроны", – заявил соучредитель Blue/Yellow Йонас Оман.

Кампания продлится до 14 сентября.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения организация Blue/Yellow уже предоставила Украине более 5 тысяч дронов различных моделей и комплектующих.

В феврале писали, что в Литве завершилась третья акция солидарности Radarom! для закупки беспилотников для Украины – собрали более 5 млн евро.

Также украинские военные получили от Латвии сотню FPV-дронов в рамках общественной благотворительной инициативы "Беспилотники для ВСУ".