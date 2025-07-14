Німеччині передали данця, звинуваченого у шпигунстві на користь Ірану

53-річного громадянина Данії, який у червні був заарештований за звинуваченням у шпигунстві на користь Ірану, в понеділок передали німецькій поліції.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Ritzau, оголосила данська поліція.

Правоохоронці Данії затримали чоловіка в місті Орхус 26 червня на підставі німецького ордера на арешт. Тоді ж суд дозволив його екстрадицію до Німеччини.

Данська поліція уточнила, що після прибуття в Німеччину заарештованого доправлять до слідчого судді.

Німеччина на початку липня заявила, що 53-річному данцю інкримінують шпигунство за трьома єврейськими обʼєктами та представниками громади в Берліні за завданням іранської розвідки.

Слідство вважає, що ця інформація могла бути використана для планування терактів на території Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль говорив, що підтвердження підозр на адресу ймовірного шпигуна Ірану свідчитиме про загрозу з боку Тегерана для євреїв у всьому світі.