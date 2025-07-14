Германии передали датчанина, обвиненного в шпионаже в пользу Ирана

53-летнего гражданина Дании, который в июне был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, в понедельник передали немецкой полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ritzau, объявила датская полиция.

Правоохранители Дании задержали мужчину в городе Орхус 26 июня на основании немецкого ордера на арест. Тогда же суд разрешил его экстрадицию в Германию.

Датская полиция уточнила, что по прибытии в Германию арестованного доставят к следственному судье.

Германия в начале июля заявила, что 53-летнему датчанину инкриминируют шпионаж за тремя еврейскими объектами и представителями общины в Берлине по заданию иранской разведки.

Следствие считает, что эта информация могла быть использована для планирования терактов на территории Германии.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что подтверждение подозрений в адрес предполагаемого шпиона Ирана будет свидетельствовать об угрозе со стороны Тегерана для евреев во всем мире.