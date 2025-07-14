Фінляндія фіксує перебої GPS у морському просторі

Берегова охорона Фінляндії фіксує несправності в роботі навігаційних систем через перебої GPS-сигналів, спричинені російськими перешкодами Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS).

Про це йдеться в офіційній заяві берегової охорони країни, пише "Європейська правда".

Фінська берегова охорона попередила про несправності пристроїв позиціювання в Фінській затоці протягом цього тижня.

Несправності можуть бути спричинені спекотною погодою, яка підсилює сигнали перешкод GNSS, що надходять з Росії. Це може призвести до втрати даних про місцезнаходження з пристроїв GPS. Інформація, яка залежить від даних про місцезнаходження GPS, така як напрямок і швидкість судна, також може зникнути з електронних навігаційних пристроїв.

Берегова охорона країни закликала тих, хто перебуває в морі, також використовувати традиційні морські карти для навігації. Попередження про несправності пристроїв позиціювання діє до подальшого повідомлення.

Нещодавно Литва і ще 12 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах Спільноти.

У листі до Єврокомісії зазначається, що перебої з сигналами GNSS є не випадковими інцидентами, а систематичними, повторюваними і цілеспрямованими діями російського і білоруського режимів, спрямованими на порушення стабільного функціонування інфраструктури регіону, особливо зв'язку.

Згодом заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокованих Росією сигналів GPS розширюється.

А 17 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна фіксує над Балтійським морем перебої з GPS, що пов’язано із діями Росії.