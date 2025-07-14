Финляндия фиксирует перебои GPS в морском пространстве

Береговая охрана Финляндии фиксирует неисправности в работе навигационных систем из-за перебоев GPS-сигналов, вызванных российскими помехами Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS).

Об этом говорится в официальном заявлении береговой охраны страны, пишет "Европейская правда".

Финская береговая охрана предупредила о неисправностях устройств позиционирования в Финском заливе в течение этой недели.

Неисправности могут быть вызваны жаркой погодой, которая усиливает сигналы помех GNSS, поступающие из России. Это может привести к потере данных о местоположении с устройств GPS. Информация, которая зависит от данных о местоположении GPS, такая как направление и скорость судна, также может исчезнуть с электронных навигационных устройств.

Береговая охрана страны призвала тех, кто находится в море, также использовать традиционные морские карты для навигации. Предупреждение о неисправности устройств позиционирования действует до дальнейшего уведомления.

Недавно Литва и еще 12 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах Сообщества.

В письме в Єврокомиссию отмечается, что перебои с сигналами GNSS являются не случайными инцидентами, а систематическими, повторяющимися и целенаправленными действиями российского и белорусского режимов, направленными на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

Впоследствии заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил, что масштаб блокируемых Россией сигналов GPS расширяется.

А 17 июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна фиксирует над Балтийским морем перебои с GPS, что связано с действиями России.