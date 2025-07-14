Еврокомиссия ужесточает требования к онлайн-платформам по защите детей и проверке возраста

Европейская комиссия предоставила онлайн-платформам дополнительные рекомендации по защите несовершеннолетних в рамках Закона о цифровых услугах.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

В понедельник, 14 июля, Еврокомиссия предложила онлайн-платформам дополнительные рекомендации по защите несовершеннолетних, затронув такие вопросы, как дизайн, вызывающий зависимость, кибербуллинг и вредоносный контент.

Цель – обеспечение высокого уровня конфиденциальности, безопасности и защиты детей.

В эти рекомендации входят:

установление частного доступа к аккаунтам несовершеннолетних по умолчанию;

отключение по умолчанию функций, способствующих чрезмерному использованию;

запрет аккаунтам загружать или делать скриншоты контента, опубликованного несовершеннолетними.

Эти рекомендации были опубликованы после того, как исполнительный орган ЕС начал ряд расследований о возможных нарушениях Закона о цифровых услугах в сферах, связанных с защитой детей.

Также Еврокомиссия объявила, что будет сотрудничать с пятью странами ЕС – Данией, Францией, Грецией, Италией и Испанией – над разработкой индивидуального национального приложения для проверки возраста.

"Прототип приложения для проверки возраста позволит, например, пользователям легко доказать, что им больше 18 лет, когда они получают доступ к ограниченному контенту для взрослых в Интернете, при этом сохраняя полный контроль над любой другой личной информацией, такой как точный возраст или личность пользователя", – заявили в Еврокомиссии.

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям.

Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

В Германии министр юстиции Стефани Хубиг также выступила за установление возрастного ограничения для пользователей социальных сетей.

В июне Европейская комиссия поддержала потенциальное ограничение доступа несовершеннолетних к социальным сетям в отдельных государствах ЕС.