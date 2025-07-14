Еврокомиссия ужесточает требования к онлайн-платформам по защите детей и проверке возраста
Европейская комиссия предоставила онлайн-платформам дополнительные рекомендации по защите несовершеннолетних в рамках Закона о цифровых услугах.
Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".
В понедельник, 14 июля, Еврокомиссия предложила онлайн-платформам дополнительные рекомендации по защите несовершеннолетних, затронув такие вопросы, как дизайн, вызывающий зависимость, кибербуллинг и вредоносный контент.
Цель – обеспечение высокого уровня конфиденциальности, безопасности и защиты детей.
В эти рекомендации входят:
- установление частного доступа к аккаунтам несовершеннолетних по умолчанию;
- отключение по умолчанию функций, способствующих чрезмерному использованию;
- запрет аккаунтам загружать или делать скриншоты контента, опубликованного несовершеннолетними.
Эти рекомендации были опубликованы после того, как исполнительный орган ЕС начал ряд расследований о возможных нарушениях Закона о цифровых услугах в сферах, связанных с защитой детей.
Также Еврокомиссия объявила, что будет сотрудничать с пятью странами ЕС – Данией, Францией, Грецией, Италией и Испанией – над разработкой индивидуального национального приложения для проверки возраста.
"Прототип приложения для проверки возраста позволит, например, пользователям легко доказать, что им больше 18 лет, когда они получают доступ к ограниченному контенту для взрослых в Интернете, при этом сохраняя полный контроль над любой другой личной информацией, такой как точный возраст или личность пользователя", – заявили в Еврокомиссии.
В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям.
Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.
В Германии министр юстиции Стефани Хубиг также выступила за установление возрастного ограничения для пользователей социальных сетей.
В июне Европейская комиссия поддержала потенциальное ограничение доступа несовершеннолетних к социальным сетям в отдельных государствах ЕС.