ЕС готовит контрмеры против 72 млрд евро импорта из США в ответ на тарифы Трампа

Европейский Союз подготовил перечень американских товаров на сумму 72 миллиарда евро, на которые могут быть наложены тарифы в случае провала торговых переговоров с США.

Об этом заявил европейский комиссар по торговле Марош Шефчович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам Шефчовича, Еврокомиссия разработала предложение по реагированию на тарифы из США, которое "охватывает американский импорт на сумму около 72 миллиардов евро".

Его заявление прозвучало после встречи с министрами торговли стран Европейского Союза, которые договорились, что будут стремиться достичь соглашения с США, чтобы избежать тарифов.

"Министры выразили единую позицию, что мы должны быть готовы ответить, если это будет необходимо", – заявил журналистам министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать тарифы в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.