Умєров та Келлог обговорили розвиток проєктів з локалізації виробництва зброї

Міністр оборони Рустем Умєров та спеціальний представник американського президента Кіт Келлог поспілкувалися щодо розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі.

Про це Умєров повідомив у соцмережах у понеділок, 14 липня, пише "Європейська правда".

Умєров зустрівся Келлогом, який перебуває із візитом у Києві. За словами глави Міноборони, вони мали "предметну та відверту розмову" щодо досягнення стійкого та справедливого миру.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі.

"Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску. Вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників", – зазначив він.

Умєров наголосив, що Україна має унікальний бойовий досвід – особливо у сфері БпЛА – і готова ним ділитися.

"Частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів", – зазначив глава Міноборони.

Цього ж дня Зеленський та Келлог обговорили російсько-українську війну.

Звернемо увагу, зустріч проходила на тлі того, як американський президент Дональд Трамп підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

Він також заявив про своє розчарування кремлівським правителем Владіміром Путіним.

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