Умеров и Келлог обсудили развитие проектов по локализации производства оружия

Министр обороны Рустем Умеров и специальный представитель американского президента Кит Келлог пообщались о развитии совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе.

Об этом Умеров сообщил в соцсетях в понедельник, 14 июля, пишет "Европейская правда".

Умеров встретился с Келлогом, который находится с визитом в Киеве. По словам главы Минобороны, они провели "предметный и откровенный разговор" о достижении устойчивого и справедливого мира.

Особое внимание во время встречи стороны уделили развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе.

"В частности, речь идет о системах ПВО и других критически важных направлениях. Некоторые из них уже реализуются, другие – готовятся к запуску. Они укрепляют не только Украину, но и наших союзников", – отметил он.

Умеров подчеркнул, что Украина имеет уникальный боевой опыт – особенно в сфере БПЛА – и готова им делиться.

"Часть масштабных совместных инициатив можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов", – отметил глава Минобороны.

В этот же день Зеленский и Келлог обсудили российско-украинскую войну.

Обратим внимание, что встреча проходила на фоне того, как американский президент Дональд Трамп подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

Он также заявил о своем разочаровании кремлевским правителем Владимиром Путиным.

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