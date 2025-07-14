У Нідерландах хочуть переобладнати старі вагони на польові шпиталі

Міністерство оборони Нідерландів веде переговори із залізничним оператором NS про купівлю списаних вагонів, які можна було б переобладнати для евакуації поранених військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AD.nl.

Нідерландське оборонне відомство веде переговори про купівлю 24 списаних залізничних вагонів, які до 2026 року можуть бути переобладнані в мобільні госпіталі, де можна буде перевозити поранених військовослужбовців

У Міноборони Нідерландів кажуть, що на переговорах вдалось досягти значного прогресу, а кількість вагонів може бути збільшена.

Залізничний оператор NS своєю чергою уточнив, що йдеться про вагони, які будуть замінені новими і досі призначались, приміром, для продажу за кордон.

За словами бригадного генерала Хенні Боумана, який курує логістичне розширення в Міністерстві оборони Нідерландів, йдеться про одне з багатьох рішень, необхідних для того, щоб знову забезпечити можливість широкомасштабних дій армії.

У межах цих дій раніше Міноборони Нідерландів оголосило про угоду з авіакомпанією KLM: вона надаватиме резервістів, які, наприклад, зможуть пілотувати бойові літаки.

У травні Міністерство оборони Нідерландів оголосило у середу, що підвищує рівень готовності збройних сил країни через "зростання загроз" в Європі.

Очільник нідерландського уряду Дік Схооф бачить ризики, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи.