В Нидерландах хотят переоборудовать старые вагоны в полевые госпитали

Министерство обороны Нидерландов ведет переговоры с железнодорожным оператором NS о покупке списанных вагонов, которые можно было бы переоборудовать для эвакуации раненых военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AD.nl.

Нидерландское оборонное ведомство ведет переговоры о покупке 24 списанных железнодорожных вагонов, которые до 2026 года могут быть переоборудованы в мобильные госпитали, где можно будет перевозить раненых военнослужащих

В Минобороны Нидерландов говорят, что на переговорах удалось достичь значительного прогресса, а количество вагонов может быть увеличено.

Железнодорожный оператор NS в свою очередь уточнил, что речь идет о вагонах, которые будут заменены новыми и до сих пор предназначались, например, для продажи за границу.

По словам бригадного генерала Хенни Боумана, который курирует логистическое расширение в Министерстве обороны Нидерландов, речь идет об одном из многих решений, необходимых для того, чтобы снова обеспечить возможность широкомасштабных действий армии.

В рамках этих действий ранее Минобороны Нидерландов объявило о соглашении с авиакомпанией KLM: она будет предоставлять резервистов, которые, например, смогут пилотировать боевые самолеты.

В мае Министерство обороны Нидерландов объявило в среду, что повышает уровень готовности вооруженных сил страны из-за "роста угроз" в Европе.

Глава нидерландского правительства Дик Схооф видит риски, что Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы.