Данія допоможе українським військовим із супутниковим звʼязком

Данія через Європейське оборонне агентство надаватиме Україні послуги супутникового звʼязку, необхідні для оборонних дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в понеділок заявило данське Міністерство оборони.

У межах допомоги Україна отримає доступ до терміналів, які українські Сили оборони зможуть використовувати для встановлення надійного та захищеного супутникового зв'язку.

Оборонне відомство Данії наголосило, що це "значно сприятиме здатності України продовжувати боротьбу за свободу проти незаконної російської агресії".

Послуги надаватимуться через Європейське оборонне агентство – установу ЄС, яка відповідає за співпрацю між державами-членами у сфері оборони. Відомство очікує, що інші країни ЄС наслідуватимуть приклад Данії, кажуть там.

Наразі Україна значно покладається на послуги супутникового звʼязку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.

На тлі невизначеності щодо майбутнього Starlink в Україні європейські держави обговорювали альтернативні варіанти її забезпечення супутниковим звʼязком.