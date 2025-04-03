Польща передала Україні ще 5 тисяч терміналів Starlink для прифронтових міст

Україна отримала від Польщі ще п’ять тисяч терміналів Starlink, що допоможуть забезпечити безперебійний зв’язок для об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових містах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook оголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр повідомив, що Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink, які передадуть лікарням, школам та іншим об’єктам критичної інфраструктури у прифронтових містах.

"Старлінки допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини. Через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний", – зазначив він.

Федоров нагадав, що у рамках співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала вже понад 50 тисяч терміналів Starlink. Найбільшу кількість, близько 29 500, надала Польща.

"Вдячні віцепремʼєр-міністру і міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за внесок в українську стійкість", – зазначив він.

У березні в польському уряді казали, що Польща витратила майже 83 мільйони доларів на Starlink для України за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський застеріг американського мільярдера Ілона Маска він шантажу України доступом до Starlink, нагадавши, що абонплату за термінали сплачує Польща.

Зрештою Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.