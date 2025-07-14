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Дания поможет украинским военным со спутниковой связью

Новости — Понедельник, 14 июля 2025, 20:51 — Олег Павлюк

Дания через Европейское оборонное агентство будет предоставлять Украине услуги спутниковой связи, необходимые для оборонительных действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в понедельник заявило датское Министерство обороны.

В рамках помощи Украина получит доступ к терминалам, которые украинские Силы обороны смогут использовать для установления надежной и защищенной спутниковой связи.

Оборонное ведомство Дании подчеркнуло, что это "значительно будет способствовать способности Украины продолжать борьбу за свободу против незаконной российской агрессии".

Услуги будут предоставляться через Европейское оборонное агентство – учреждение ЕС, которое отвечает за сотрудничество между государствами-членами в сфере обороны. Ведомство ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании, говорят там.

В настоящее время Украина в значительной степени полагается на услуги спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX.

На фоне неопределенности относительно будущего Starlink в Украине европейские государства обсуждали альтернативные варианты ее обеспечения спутниковой связью.

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Дания
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