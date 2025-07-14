Экс-премьер Косово осужден за мошенничество с государственными средствами

Бывший премьер-министр Косово Агим Чеку вместе с девятью другими признаны виновными в фальсификации списков ветеранов войны с целью получения социальных выплат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Суд Приштины приговорил десять фигурантов дела о присвоении государственных средств к одному году лишения свободы, отменив оправдательный приговор 2021 года.

Приговор, который еще может быть обжалован, будет приведен в исполнение через 15 дней после вступления в силу.

Специальная прокуратура Косово в 2018 году обвинила двенадцать человек, включая экс-премьера Чеку, в фиктивном оформлении тысячам людей статуса ветерана войны 1990-х годов для получения выплат.

По данным следствия, действия подсудимых нанесли бюджету Косово ущерб на сумму более 88 миллионов евро.

В феврале 2021 года суд первой инстанции в Приштине оправдал всех подсудимых, но уже через год дело отправили на повторное рассмотрение.

Агим Чеку, бывший полевой командир Армии освобождения Косово, возглавлял косовское правительство в 2006-2008 годах – еще до того, как Международный суд ООН подтвердил суверенитет страны.

Напомним, в Гааге с 2023 года судят бывшего президента Косово Хашима Тачи, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В апреле в Приштине начался суд над тремя мужчинами, которым инкриминируют причастность к стрельбе в селе Банска у границы с Сербией и убийство полицейского в сентябре 2023 года.