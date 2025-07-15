Франція планує готуватися до загрози "великої війни у серці Європи"

У стратегічному національному огляді для Франції до 2030 року йдеться про необхідність для країни готуватися до ризику "великої війни у серці Європи" з розумінням того, що США більше не будуть активно залучені у європейську безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", текст стратегічного огляду-2025 опублікували на офіційному урядовому порталі на початку тижня.

Ключовими цілями для Франції до 2030 року називають "матеріальне й моральне озброєння" країни, щоб бути готовими до потенційної "великої війни у серці Європи" та протидії дестабілізаційним діям на території країни та їхнім наслідкам.

З огляду на це, наголошують на потребі збільшення фінансування на оборону, щоб переозброюватися і посилити стійкість країни на випадок війни високої інтенсивності.

У розгорнутому тексті огляду констатують, що ризик участі французьких військових у високоінтенсивній війні "у сусідстві з Європою" та загроза гібридних дестабілізаційних дій проти Франції досягли небаченого рівня з кінця холодної війни.

Водночас зазначають, що ризик конвенційної війни на безпосередньо території Франції не виглядає ймовірним сценарієм.

Також констатують безпосередню "безеквівалентну" загрозу Росії для Франції та всієї Європи.

"Кремль тривалий час і регулярно в офіційних заявах виставляє Францію та європейців ворогами. Пріоритизація цієї загрози… ставить Європу у ситуацію довгострокової конфронтації", – йдеться у тексті.

"Гіпотеза нової російської агресії проти Європи у межах 3-5 років від цього часу є центральним елементом в інтересах оборони і безпеки європейського континенту. Нічого не вказує на те, що російський президент відмовиться від своєї агресивної політики та ідеологічної ворожості в ім’я своєї візії "вічної Росії" і боротьби проти нібито гегемонії "загниваючого Заходу", ні від своїх претензій на території, де є роcіяни чи російськомовні", – зазначають в аналізі.

Ймовірними сценаріями вважають нові хвилі наступу на Україну, агресію проти Молдови, на Балканах, але й також проти країн-членів НАТО з метою випробувати Альянс.

"Максимальним ризиком було б, якщо така агресія поєднається з масштабною операцією на іншому театрі, десь інде у світі, що призведе до відволікання американських сил", – йдеться в аналізі.

З огляду на це зазначають, що результат поточної фази війни є вкрай важливим для майбутнього Європи і від цього фактично залежить європейська безпека.

"Відтак продовження підтримки України, зокрема військової, потребує амбітної європейської участі. Збереження європейських інтересів також буде залежати від модальностей тривалого й справедливого миру для України", – наголошують в огляді.

Також підкреслюють, що зближення між КНДР і Росією та Іраном і Росією безпосередньо впливає на безпеку Франції та Європи, але й також на баланс сил на Близькому Сході та в Азії.

Нагадаємо, вихідними президент Франції Емманюель Макрон закликав до суттєвого збільшення витрат на оборону країни, зокрема, через загрозу з боку Росії.

На думку топгенерала Франції, вона вже опинилась серед "пріоритетних цілей" Кремля.