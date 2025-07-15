ЗМІ: радикальні трампісти збентежені його рішенням про продаж зброї для України

Оголошення президента США Дональда Трампа про продаж зброї для України, за яку платитимуть європейці, викликало неоднозначну реакцію серед його прибічників.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Politico.

Незважаючи на те, що Трамп хоче посилити тиск на Москву, ігноруючи ізоляціоністське крило руху MAGA, він наполягає на тому, що цей останній крок щодо продажу зброї відповідає його стратегії "Америка передусім" і вписується в десятиліттями сформовану думку про те, що Америку обікрали союзники і що Європа, зокрема, отримала безкоштовну оборону.

Високопосадовець Пентагону Елбрідж Колбі невдовзі після оголошення висловив свою підтримку, наголосивши на аспекті "Америка передусім".

"Центральне місце в здоровому глузді президента Трампа, посланні "Америка передусім" полягає в тому, що наші альянси повинні бути чесними і справедливими, щоб вони були стійкими", – написав Колбі.

Але два високопосадовці адміністрації, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити поворот президента щодо України, сказали, що відповідь Трампа значною мірою є реакцією на байдужість Владіміра Путіна до спроб укласти мирну угоду.

Обидва представники адміністрації також визнали, що європейські лідери стратегічно заспокоїли вимоги Трампа щодо континенту, зокрема, витратити більше мільярдів на їхню колективну оборону.

Але багато хто в русі MAGA залишається настороженим і збентеженим тим, як швидко президент перейшов від того, щоб лаяти Володимира Зеленського як невдячного, до того, щоб ставити українців у приклад хоробрості.

"Європейські гроші пом'якшують це", – сказав один колишній посадовець кампанії Трампа і давній союзник, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити внутрішні розмови. "Але ми все одно ненавидимо це. Це не наша війна, і ескалація не в інтересах Америки", – додав він.

Стів Беннон, колишній старший радник Трампа, розкритикував його оголошення у своєму подкасті War Room в понеділок, припустивши, що "пріоритетом номер один" Зеленського було втягнення Трампа в конфлікт. "Ми збираємося озброїти людей, яких ми буквально не контролюємо", – сказав Беннон.

"Це не глобальна війна з тероризмом. Це старомодна, виснажлива війна на кривавих землях Європи – і нас у неї втягують", – зазначив він.

Представник Білого дому заперечив, що політична база президента виступає проти його кроків, вказавши на нещодавнє опитування Echelon Insights, яке показало, що майже дві третини виборців Трампа підтримують продовження поставок зброї в Україну.

Нагадаємо, у понеділок президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками. Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.