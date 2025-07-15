СМИ: радикальные трамписты обескуражены решением президента о продаже оружия Украине

Объявление президента США Дональда Трампа о продаже оружия для Украины, за которое будут платить европейцы, вызвало неоднозначную реакцию среди его сторонников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

Несмотря на то, что Трамп хочет усилить давление на Москву, игнорируя изоляционистское крыло движения MAGA, президент США настаивает на том, что этот последний шаг по продаже оружия соответствует его стратегии "Америка прежде всего" и вписывается в десятилетиями сложившееся мнение о том, что Америку обокрали союзники и что Европа, в частности, получила бесплатную оборону.

Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби вскоре после объявления выразил свою поддержку, подчеркнув аспект "Америка прежде всего".

"Центральное место в здравом смысле президента Трампа, послании "Америка прежде всего" заключается в том, что наши альянсы должны быть честными и справедливыми, чтобы они были устойчивыми", – написал Колби.

Но два высокопоставленных чиновника администрации, которые пожелали остаться анонимными, чтобы обсудить поворот президента в отношении Украины, сказали, что ответ Трампа в значительной степени является реакцией на равнодушие Владимира Путина к попыткам заключить мирное соглашение.

Оба представителя администрации также признали, что европейские лидеры стратегически успокоили требования Трампа в отношении континента, в частности, потратить больше миллиардов на их коллективную оборону.

Но многие в движении MAGA остаются настороженными и смущенными тем, как быстро президент перешел от того, чтобы ругать Владимира Зеленского как неблагодарного, к тому, чтобы ставить украинцев в пример храбрости.

"Европейские деньги смягчают это", – сказал один бывший чиновник кампании Трампа и давний союзник, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить внутренние разговоры. "Но мы все равно ненавидим это. Это не наша война, и эскалация – не в интересах Америки", – добавил он.

Стив Бэннон, бывший старший советник Трампа, раскритиковал его объявление в своем подкасте War Room в понедельник, предположив, что "приоритетом номер один" Зеленского было втягивание Трампа в конфликт. "Мы собираемся вооружить людей, которых мы буквально не контролируем", – сказал Бэннон.

"Это не глобальная война с терроризмом. Это старомодная, изнурительная война на кровавых землях Европы – и нас в нее втягивают", – отметил он.

Представитель Белого дома возразил, что политическая база президента выступает против его шагов, указав на недавний опрос Echelon Insights, который показал, что почти две трети избирателей Трампа поддерживают продолжение поставок оружия в Украину.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками. Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.