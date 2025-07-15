Швеція розглядає можливість збільшення призовного віку для офіцерів до 70 років

Швеція повинна підвищити верхню межу призовного віку для колишніх офіцерів з 47 до 70 років в рамках кроків, спрямованих на зміцнення оборони країни в умовах погіршення безпекового середовища.

Про це йдеться в огляді на замовлення шведського уряду, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Reuters.

"Потреба шведських збройних сил в офіцерах виправдовує збільшення тривалості військової служби, яка повинна застосовуватися, незалежно від стану бойової готовності, до тих, хто раніше працював професійними офіцерами або офіцерами запасу", – йдеться в огляді.

Якщо зміни будуть схвалені, це означатиме, що колишні офіцери у віці до 70 років можуть бути покликані на військову службу в разі потреби.

Швеція переосмислила свою доктрину безпеки через вторгнення Росії в Україну, приєднавшись до НАТО в 2024 році.

Вже подвоївши оборонні витрати з 2020 року до 2,4% ВВП, вона розпочала великий поштовх, який має довести їх до 3,5% до 2032 року.У 2017 році країна вже відновила часткову військову повинність для чоловіків і жінок у зв'язку з більш непевною ситуацією з безпекою.Уряд заявив, що пріоритетами будуть розширення чисельності і можливостей армії, посилення протиповітряної оборони і збільшення запасів боєприпасів. Брак кадрів, передусім армійських офіцерів і спеціалістів.

Значна увага приділяється зміцненню матеріально-технічного забезпечення", – заявив міністр оборони Пол Йонсон на пресконференції в понеділок.

"Але нам також потрібно буде продовжувати працювати над посиленням кадрового забезпечення Збройних сил", – сказав він.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас заявив, що його країна навряд чи зможе запровадити загальну військову повинність раніше 2030 року.

У червні міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що якщо Литва хоче мати більше військовослужбовців у наступному десятилітті – країні доведеться збільшити роль жінок у національній обороні.