Швеция рассматривает возможность увеличения призывного возраста для офицеров до 70 лет

Швеция должна повысить верхний предел призывного возраста для бывших офицеров с 47 до 70 лет в рамках шагов, направленных на укрепление обороны страны в условиях ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в обзоре по заказу шведского правительства, сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Reuters.

"Потребность шведских вооруженных сил в офицерах оправдывает увеличение продолжительности военной службы, которая должна применяться, независимо от состояния боевой готовности, к тем, кто ранее работал профессиональными офицерами или офицерами запаса", – говорится в обзоре.

Если изменения будут одобрены, это будет означать, что бывшие офицеры в возрасте до 70 лет могут быть призваны на военную службу в случае необходимости.

Швеция переосмыслила свою доктрину безопасности из-за вторжения России в Украину, присоединившись к НАТО в 2024 году.

Уже удвоив оборонные расходы с 2020 года до 2,4% ВВП, она начала большой толчок, который должен довести их до 3,5% к 2032 году. В 2017 году страна уже возобновила частичную воинскую повинность для мужчин и женщин в связи с более неопределенной ситуацией с безопасностью. Правительство заявило, что приоритетами будут расширение численности и возможностей армии, усиление противовоздушной обороны и увеличение запасов боеприпасов. Нехватка кадров, прежде всего армейских офицеров и специалистов.

Значительное внимание уделяется укреплению материально-технического обеспечения", – заявил министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции в понедельник.

"Но нам также нужно будет продолжать работать над усилением кадрового обеспечения Вооруженных сил", – сказал он.

Напомним, заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас заявил, что его страна вряд ли сможет ввести всеобщую воинскую повинность раньше 2030 года.

В июне министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что если Литва хочет иметь больше военнослужащих в следующем десятилетии – стране придется увеличить роль женщин в национальной обороне.