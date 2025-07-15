Прем'єр Фінляндії зрадів санкційним погрозам Трампа щодо Росії

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо схвально оцінив останні заяви президента США Дональда Трампа про його готовність до санкцій проти РФ і її торгових партнерів, якщо мирні зусилля закінчаться нічим.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Орпо назвав гарними новинами заяви Дональда Трампа про його готовність вдарити санкціями по Росії та її торгівельних партнерах.

"Думаю, це єдина правильна тактика, щоб підштовхувати Путіна до мирних перемовин. У Путіна було багато нагод для того, щоб сісти за стіл перемовин – і він ними не скористався", – прокоментував прем’єр-міністр Фінляндії.

Він додав, що на полях Конференції з питань відновлення України спілкувався з присутніми там представниками США високого рівня. "Їхній меседж був дуже зрозумілий: Путін зайшов надто далеко, і тому Трамп змінив підхід", – зазначив Орпо.

Він продовжив, що вторинні санкції проти торговельних партнерів у вигляді тарифів стали би відчутним ударом для РФ.

"Якщо торговим партнерам Росії доведеться платити високі тарифи, це точно буде мати великі наслідки для російської економіки та спроможності РФ фінансувати війну проти України", – зазначив він.

Як відомо, Дональд Трамп 14 липня висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї і торгових партнерів "дуже суворі тарифи", якщо протягом 50 днів не відбудеться ніякого прогресу з домовленістю про паузу у бойових діях.

Трамп також оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.