Премьер Финляндии обрадовался санкционным угрозам Трампа в отношении России

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо одобрительно оценил последние заявления президента США Дональда Трампа о его готовности к санкциям против РФ и ее торговых партнеров, если мирные усилия закончатся ничем.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Орпо назвал хорошими новостями заявления Дональда Трампа о его готовности ударить санкциями по России и ее торговым партнерам.

"Думаю, это единственная правильная тактика, чтобы подталкивать Путина к мирным переговорам. У Путина было много возможностей для того, чтобы сесть за стол переговоров – и он ими не воспользовался", – прокомментировал премьер-министр Финляндии.

Он добавил, что на полях Конференции по вопросам восстановления Украины общался с присутствующими там представителями США высокого уровня. "Их месседж был очень понятен: Путин зашел слишком далеко, и поэтому Трамп изменил подход", – отметил Орпо.

Он продолжил, что вторичные санкции против торговых партнеров в виде тарифов стали бы ощутимым ударом для РФ.

"Если торговым партнерам России придется платить высокие тарифы, это точно будет иметь большие последствия для российской экономики и способности РФ финансировать войну против Украины", – отметил он.

Как известно, Дональд Трамп 14 июля выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее и торговых партнеров "очень строгие тарифы", если в течение 50 дней не произойдет никакого прогресса с договоренностью о паузе в боевых действиях.

Трамп также объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.