Фіцо виставив умову для розблокування 18-го пакета санкцій ЄС

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вимагає від Європейської комісії дозволу купувати російський газ до 2034 року, погрожуючи в іншому разі й далі блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це йдеться в заяві Фіцо, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Словацький премʼєр заявив, що, як і обіцяв, передав головам "усіх відповідних політичних партій" пропозиції Єврокомісії щодо гарантій забезпечення Словаччини енергоносіями, і вони назвали їх "недостатніми".

"Представник Словацької Республіки отримав вказівку сьогодні попросити про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій, з огляду на позицію словацького політикуму", – підтвердив він.

За словами Фіцо, "найкращим вирішенням цієї ситуації" був би дозвіл Словаччини виконати контракт з російським "Газпромом" до його закінчення у 2034 році.

"Наразі Європейська комісія принципово (це. – Ред.) відхиляє, оскільки схвалення цієї пропозиції суперечило б суті антиросійських санкцій", – додав премʼєр Словаччини.

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до домовленості та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене вже сьогодні.

Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.

Мальта, наскільки відомо, має свої застереження щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту.