Фицо выставил условие для разблокирования 18-го пакета санкций ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что требует от Европейской комиссии разрешения покупать российский газ до 2034 года, угрожая в противном случае и дальше блокировать 18-й пакет санкций против России.

Об этом говорится в заявлении Фицо, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Словацкий премьер заявил, что, как и обещал, передал главам "всех соответствующих политических партий" предложения Еврокомиссии по гарантиям обеспечения Словакии энергоносителями, и они назвали их "недостаточными".

"Представитель Словацкой Республики получил указание сегодня попросить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций, учитывая позицию словацкого политикума", – подтвердил он.

По словам Фицо, "лучшим решением этой ситуации" было бы разрешение Словакии выполнить контракт с российским "Газпромом" до его окончания в 2034 году.

"Сейчас Европейская комиссия принципиально (это. – Ред.) отклоняет, поскольку одобрение этого предложения противоречило бы сути антироссийских санкций", – добавил премьер Словакии.

Напомним, 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что страны "очень близки" к договоренности, и выражала надежду, что решение будет принято уже сегодня.

Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

Мальта, насколько известно, имеет свои предостережения относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.