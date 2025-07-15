ЕС наложил санкции на пятерых россиян из-за заключения активиста

Совет Европейского Союза во вторник ввел ограничительные меры в отношении пяти человек, причастных к преследованию российского политзаключенного Алексея Горинова.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Под новые санкции Европейского Союза попали представители судебной власти, которые "сыграли ключевую роль" в преследовании Горинова.

Горинова в 2022 году приговорили к семи годам колонии за осуждение российской агрессии против Украины, которое квалифицировали как "дискредитацию" российской армии, а в ноябре 2024-го – к трем годам заключения по обвинению в "терроризме".

"Во время отбывания наказания Алексей Горинов подвергся жестокому обращению, в частности ненадлежащему медицинскому обслуживанию, несмотря на тяжелое состояние здоровья, длительному содержанию в камере изолятора и лишению сна", – указывают в Совете ЕС.

Новые санкции Совет Европейского Союза ввел в рамках режима привлечения к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции в России.

"ЕС остается непоколебимым в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в России и глубоко обеспокоен дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контексте захватнической войны России против Украины", – говорится в сообщении.

В мае 2024 года в рамках упомянутого режима ЕС наложил санкции на 28 человек, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против демократической оппозиции и деятельность, серьезно подрывающую верховенство права в России.

Ранее во вторник Совет ЕС также ввел ряд индивидуальных санкций против лиц и организаций, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию Молдовы.