У Британії тим, хто зрубав "дерево Робіна Гуда", присудили понад чотири роки ув'язнення

У вівторок, 15 липня, двох чоловіків засудили до понад чотирьох років тюремного ув'язнення, які зрубали 200-річне "дерево Робіна Гуда" – популярну пам'ятку природи.

Про це пише Reuters, передає "Європеська правда".

Дерево, відоме як Sycamore Gap tree або "дерево Робіна Гуда", росло у центрі мальовничої улоговини поруч з історичним валом Адріана в північній Англії, що робило це місце популярним серед фотографів, туристів і молодят.

Дерево було настільки відомим, що з'явилося у фільмі 1991 року "Робін Гуд: Принц злодіїв", а його знищення у вересні 2023 року викликало широке обурення.

Відтак 39-річного Деніела Грема і 32-річного Адама Каррутерса визнали відповідальними за "безглуздий вандалізм", оскільки вони професійно і навмисно зрубали дерево бензопилою.

У вівторок, 15 липня, їх засудили до понад чотирьох років тюремного ув'язнення.

Звинувачення обом чоловікам оголосили у квітні минулого року.

А визнали винними їх 9 травня 2025 року.