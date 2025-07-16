В Ісландії почалося 12-те з 2021 року виверження вулкана

У середу на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана, яке стало останнім із серії виверження поблизу столиці країни Рейк'явіка за останні роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RUV.

Виверження почалося в ніч проти 16 липня на кратерному хребті Сундхнук на півострові Рейк'янес.

фото RUV

Станом на 1.20 ночі було зафіксовано понад 130 землетрусів у кратерах Сундхнук, йдеться у повідомленні Ісландського метеорологічного управління. За даними управління, дані свердловин і волоконно-оптичних кабелів свідчать про явні ознаки виверження магми.

Острівна держава в Північній Атлантиці, яку часто називають країною льоду і вогню, з її численними льодовиками і вулканами, стала свідком десятка вивержень після того, як геологічні системи на півострові Рейк'янес відновили свою активність у 2021 році.

Спалахи, відомі як тріщинні виверження, характеризуються потоками лави, що виходять з довгих тріщин у земній корі, а не з центрального кратера.

Виверження Рейк'янеса досі не становили загрози для столиці Рейк'явіка, а також не спричинили значного розсіювання попелу в стратосфері, що дозволило уникнути перебоїв у повітряному русі.

Розташоване неподалік рибальське містечко Гріндавік, в якому до наказу про евакуацію у 2023 році проживало майже 4 000 мешканців, залишається переважно безлюдним через періодичну загрозу виверження лави та пов'язаних з нею землетрусів. Наразі у Гріндавіку триває евакуація тих, хто ще там лишався.

Евакуювали також гостей кемпінгу поблизу Гріндавіка, а також тимчасово закрили відомий курорт "Блакитна лагуна".

Виверження в січні 2024 року пошкодило будинки і дороги в Гріндавіку, спричинивши тоді масову евакуацію, хоча деякі мешканці згодом повернулися.

Під час одного з вивержень минулого року лава заповзла на паркінг для відвідувачів "Блакитної лагуни".