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В Исландии началось 12-е с 2021 года извержение вулкана

Новости — Среда, 16 июля 2025, 08:26 — Иванна Костина

В среду на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана, которое стало последним из серии извержений вблизи столицы страны Рейкьявика за последние годы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RUV.

Извержение началось в ночь на 16 июля на кратерном хребте Сундхнук на полуострове Рейкьяннес.

 

По состоянию на 1.20 ночи было зафиксировано более 130 землетрясений в кратерах Сундхнук, говорится в сообщении Исландского метеорологического управления. По данным управления, данные скважин и волоконно-оптических кабелей свидетельствуют о явных признаках извержения магмы.

Островное государство в Северной Атлантике, которое часто называют страной льда и огня, с ее многочисленными ледниками и вулканами, стало свидетелем десятка извержений после того, как геологические системы на полуострове Рейкьянес возобновили свою активность в 2021 году.

Вспышки, известные как трещинные извержения, характеризуются потоками лавы, выходящими из длинных трещин в земной коре, а не из центрального кратера.

Извержения Рейкьянеса до сих пор не представляли угрозы для столицы Рейкьявика, а также не вызвали значительного рассеивания пепла в стратосфере, что позволило избежать перебоев в воздушном движении.

Расположенный неподалеку рыбацкий городок Гриндавик, в котором до приказа об эвакуации в 2023 году проживало почти 4 000 жителей, остается практически безлюдным из-за периодической угрозы извержения лавы и связанных с ним землетрясений. В настоящее время в Гриндавике продолжается эвакуация тех, кто еще там остался.

Эвакуированы также гости кемпинга вблизи Гриндавика, а также временно закрыт известный курорт "Голубая лагуна".

Извержение в январе 2024 года повредило дома и дороги в Гриндавике, вызвав тогда массовую эвакуацию, хотя некоторые жители впоследствии вернулись.

Во время одного из извержений прошлого года лава заползла на парковку для посетителей "Голубой лагуны".

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Исландия
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