У Норвегії місцеві мешканці вистежили і затримали туристів, що, ймовірно, вчинили кілька підпалів

На норвезьких Лофотенських островах місцеві мешканці самостійно влаштували "облаву" на ймовірних винуватців пожеж у селі, затримали їх та здали поліції; підозрювані виявились туристами з Німеччини.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Випадок стався у селі Лауквік на Лофотенах. Приблизно півтора тижні тому з незрозумілих причин загорілася будівля-склад, де зберігалась заготовлена риба вартістю близько мільйон крон. Пожежа повністю знищила її.

NRK

Через кілька днів виникла пожежа у каплиці в дворі церкви, після того – у господарській будівлі поруч з житловим будинком. Селяни, вражені такою концентрацією інцидентів, почали ділитися своїми припущеннями та самоорганізовуватись для патрулювання, підозрюючи злий умисел. У фокусі уваги опинились двоє іноземних туристів.

NRK

Після четвертої пожежі в селі, що сталась вночі у неділю, мешканці повідомили про неї поліції та попросили зелене світло на те, щоб затримати підозрюваних і наглядати за ними до прибуття правоохоронців, після чого зробили це.

NRK

У поліції подякували селянам за ініціативу і перепросили за те, що їм довелося втручатися. Інспектор поліції Стеффен Равносен зазначив, що у такому регіоні з малою густотою населення правоохоронці вкрай потребують пильності місцевих людей, коли стається щось надзвичайне.

Також у поліції зауважили, що такі громадянські ініціативи не є привласненням повноважень поліції і не порушують закон – у законодавстві є положення про те що, що громадяни, будучи свідком очевидного злочину, можуть втрутитися.

Двох затриманих, які виявились туристами з Німеччини, залишили під вартою на 4 тижні. Поліція продовжує збирати свідчення і опрацьовувати докази та наступного тижня знову допитає їх.

У Британії нещодавно визнали винними трьох підозрюваних в скоєнні підпалів на замовлення групи Вагнера.

У Хорватії порахували, що майже всі лісові пожежі стаються через недбалість або підпали.