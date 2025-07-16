В Норвегии местные жители выследили и задержали туристов, вероятно, совершивших несколько поджогов

На норвежских Лофотенских островах местные жители самостоятельно устроили "облаву" на вероятных виновников пожаров в селе, задержали их и сдали полиции; подозреваемые оказались туристами из Германии.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в районе села Лауквик на Лофотенах. Примерно полторы недели назад по непонятным причинам загорелось здание-склад, где хранилась заготовленная рыба стоимостью около миллиона крон. Пожар полностью уничтожил его.

NRK

Через несколько дней возник пожар в часовне во дворе церкви, после того – в хозяйственной постройке рядом с жилым домом. Селяне, пораженные такой концентрацией инцидентов, начали делиться своими предположениями и самоорганизовываться для патрулирования, подозревая злой умысел. В фокусе внимания оказались двое иностранных туристов.

NRK

После четвертого пожара в селе, который произошел ночью в воскресенье, жители сообщили о нем полиции и попросили зеленый свет на то, чтобы задержать подозреваемых и присматривать за ними до прибытия правоохранителей, после чего сделали это.

NRK

В полиции поблагодарили селян за инициативу и извинились за то, что им пришлось вмешиваться. Инспектор полиции Стеффен Равносен отметил, что в таком регионе с малой плотностью населения правоохранители крайне нуждаются в бдительности местных людей, когда происходит что-то чрезвычайное.

Также в полиции отметили, что такие гражданские инициативы не являются присвоением полномочий полиции и не нарушают закон – в законодательстве есть положение о том, что граждане, будучи свидетелем очевидного преступления, могут вмешаться.

Двух задержанных, которые оказались туристами из Германии, оставили под стражей на 4 недели. Полиция продолжает собирать показания и обрабатывать доказательства и на следующей неделе снова допросит их.

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