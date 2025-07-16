WSJ узнало, как Мерц уговаривал Трампа на дополнительные Patriot для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл важную роль в решении Трампа о дополнительных ЗРК Patriot для Украины, также фактором стало нарастающее раздражение президента США из-за провала его попыток уговорить Путина на паузу в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal о дипломатических усилиях европейских лидеров в попытке изменить мнение Трампа по поддержке Украины.

По словам неназванных близких помощников канцлера Германии, они считают, что Мерцу уже удалось лучше наладить контакт с Трампом, чем его предшественнику Олафу Шольцу. Фактором стала и готовность Мерца платить за американское оружие для Украины.

Эти собеседники видят личную заслугу Мерца и "самый большой успех" Берлина в том, что Трамп недавно сделал полный разворот в своей позиции по РФ и Украине и согласился хотя бы на какой-то формат помощи Украине.

Как отмечается в статье, Мерц инициировал звонок Трампу сразу после появления публикаций в СМИ о том, что Пентагон заморозил поставки Украине даже помощи, согласованной еще при администрации Байдена. Разговор состоялся 3 июля.

По словам источников, знакомых с содержанием разговора, Мерц сказал Трампу, что звонит поздравить его с Днем независимости США и "предложить сделку" – о том, чтобы Германия купила у США для Украины две системы Patriot. Трамп тогда не сказал, согласится ли, но пожаловался на то, что Путин "водит его за нос".

А уже 11 июля, после нового масштабного обстрела Украины, Трамп сам позвонил канцлеру Германии с мобильного телефона и выразил разочарование действиями главы Кремля.

По словам источников, Мерц был даже удивлен тем, что слышит от Трампа, и понял, что у него лопается терпение в отношении Путина. Американский президент в том разговоре согласился на предложение Мерца по Patriot, и заявил, что готов предложить не две, а даже пять систем.

Мерц, как сообщают, сразу согласился, но заметил, что должен будет проговорить нюансы относительно средств на такую закупку с другими европейскими лидерами.

Теперь Германия, вероятно, отдаст Украине две имеющихся у нее систем Patriot и закажет замену у США примерно за 2 млрд долларов. Еще одну систему оплатит Норвегия, а генсек НАТО Марк Рютте упоминал, что потенциально присоединиться к закупке могут также Дания, Финляндия и Канада.

Напомним, 14 июля Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По данным СМИ, президент США рассматривает предоставление Украине даже ракет Tomahawk, чтобы ударить по глубоким тылам РФ.