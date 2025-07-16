Угорщина вимагає санкцій ЄС проти трьох українців через нібито смерть угорця від дій ТЦК

Угорщина в середу запропонувала Європейському Союзу накласти санкції на трьох українських посадовців у звʼязку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті.

Про це оголосив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Сійярто вкотре розкритикував мобілізацію в Україні, заявивши, що на українських вулицях "відбувається справжнє полювання на людей".

"Шокує те, як українські військкоми поводяться з людьми, і не менш шокує те, як європейські політичні лідери відвертають голови від цієї неприйнятної ситуації", – вважає він.

За його словами, Будапешт пропонує ЄС накласти санкції на трьох людей, які обіймають посади в українському Міністерстві оборони та Збройних Силах та які, на думку угорського керівництва, відповідають за мобілізацію в Україні.

Імен цих людей Сійярто не уточнив.

Напередодні із закликом до санкцій проти України до Європейського Союзу звернувся премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті через дії працівників ТЦК.

Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.