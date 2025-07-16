Італія може звільнити до 10 тисяч ув’язнених на тлі переповнення в’язниць

Італія може звільнити до 10 тисяч ув'язнених, що складає близько 15% від їх загальної кількості, щоб зменшити переповнення в'язниць.

Про це оголосило у середу, 16 липня, Міністерство юстиції, передає Reuters, пише "Європейська правда".

У Мін’юсті Італії заявили, що близько 10 тисяч та 105 ув'язнених "потенційно мають право" на альтернативні заходи замість тюремного ув'язнення, такі як домашній арешт або пробація.

Ця можливість буде надана особам, чиї вироки є остаточними і не підлягають оскарженню, яким залишилося відбути менше 2 років покарання і які не вчинили серйозних дисциплінарних правопорушень протягом останніх 12 місяців.

Особи, які відбувають покарання за тяжкі злочини, такі як тероризм, організована злочинність, зґвалтування, торгівля мігрантами та викрадення людей, будуть виключені з цього переліку.

За даними бази даних World Prison Brief, Італія має один з найгірших показників переповненості в'язниць в Європі – рівень заповнюваності становить близько 122%.

18 червня Естонія та Швеція підписали міждержавну угоду про оренду в'язниць.

Фінляндія з'ясовує, чи може орендувати місця у в'язницях за кордоном і відправляти ув'язнених, насамперед, до Естонії.

Тим часом у Франції міністр юстиції Жеральд Дарманен запропонував переробити зачинені будинки для літних людей на в’язниці.