Италия может освободить до 10 тысяч заключенных на фоне переполнения тюрем
Италия может освободить до 10 тысяч заключенных, что составляет около 15% от их общего количества, чтобы снизить переполнение тюрем.
Об этом объявило в среду, 16 июля, Министерство юстиции, передает Reuters, пишет "Европейская правда".
В Минюсте Италии заявили, что около 10 тысяч и 105 заключенных "потенциально имеют право" на альтернативные меры вместо тюремного заключения, такие как домашний арест или пробация.
Эта возможность будет предоставлена лицам, чьи приговоры являются окончательными и не подлежат обжалованию, которым осталось отбыть менее 2 лет наказания и которые не совершили серьезных дисциплинарных правонарушений в течение последних 12 месяцев.
Лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления, такие как терроризм, организованная преступность, изнасилование, торговля мигрантами и похищение людей, будут исключены из этого перечня.
По данным базы данных World Prison Brief, Италия имеет один из худших показателей переполненности тюрем в Европе – уровень заполняемости составляет около 122%.
18 июня Эстония и Швеция подписали межгосударственное соглашение об аренде тюрем.
Финляндия выясняет, может ли арендовать места в тюрьмах за рубежом и отправлять заключенных, прежде всего, в Эстонию.
Тем временем во Франции министр юстиции Жеральд Дарманен предложил переделать закрытые дома престарелых в тюрьмы.