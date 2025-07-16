Италия может освободить до 10 тысяч заключенных на фоне переполнения тюрем

Италия может освободить до 10 тысяч заключенных, что составляет около 15% от их общего количества, чтобы снизить переполнение тюрем.

Об этом объявило в среду, 16 июля, Министерство юстиции, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

В Минюсте Италии заявили, что около 10 тысяч и 105 заключенных "потенциально имеют право" на альтернативные меры вместо тюремного заключения, такие как домашний арест или пробация.

Эта возможность будет предоставлена лицам, чьи приговоры являются окончательными и не подлежат обжалованию, которым осталось отбыть менее 2 лет наказания и которые не совершили серьезных дисциплинарных правонарушений в течение последних 12 месяцев.

Лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления, такие как терроризм, организованная преступность, изнасилование, торговля мигрантами и похищение людей, будут исключены из этого перечня.

По данным базы данных World Prison Brief, Италия имеет один из худших показателей переполненности тюрем в Европе – уровень заполняемости составляет около 122%.

18 июня Эстония и Швеция подписали межгосударственное соглашение об аренде тюрем.

Финляндия выясняет, может ли арендовать места в тюрьмах за рубежом и отправлять заключенных, прежде всего, в Эстонию.

Тем временем во Франции министр юстиции Жеральд Дарманен предложил переделать закрытые дома престарелых в тюрьмы.