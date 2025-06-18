У Португалії офіційно запрацював новий уряд меншості

У середу в Португалії офіційно почав працювати новий уряд меншості, сформований правоцентристською коаліцією "Демократичний альянс" (AD) на чолі з прем’єр-міністром Луїшем Монтенегру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило португальське видання Publico.

Це стало можливим після того, як парламент відхилив подання опозиційної Комуністичної партії, яка вимагала не допустити затвердження програми нового уряду.

У своїй програмі уряд обіцяє продовжити зниження податків для представників середнього класу та бізнесу, зберігати бюджетні профіцити та підтримувати постійний діалог з опозицією з ключових питань, зокрема міграції.

Комуністи, які мають лише три місця у 230-місному парламенті, звинуватили уряд у діях "проти інтересів працівників" та розкритикували плани збільшення витрат на оборону до 2% ВВП.

Втім, найбільші опозиційні сили – ультраправа партія Chega ("Досить!") та лівоцентристська Соціалістична партія – дотрималися своєї обіцянки проголосувати проти цієї ініціативи, тим самим відкривши шлях до формування нового кабінету.

Після дострокових парламентських виборів 18 травня коаліція "Демократичного альянсу" здобула більше місць, ніж раніше, проте знову не отримала абсолютної більшості.

У новому складі парламенту головною опозиційною силою стала популістська партія Chega, яка виступає проти міграції та політичного істеблішменту.

Монтенегру зберіг більшість ключових міністрів у новому складі уряду. Напередодні він заявив, що політична стабільність є "завданням для усіх".

Лідер Chega Андре Вентура, коментуючи ситуацію, заявив, що "зараз не час блокувати роботу уряду", хоча він і не вважає його добрим. Вентура пообіцяв серйозно ставитися до ролі опозиції.

Першим великим випробуванням для уряду стане ухвалення бюджету на 2026 рік наприкінці поточного року.

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