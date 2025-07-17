Найбільше німців вважають, що з урядом Мерца в країні "нічого не змінилося"

Найбільша частка німців вважають, що з початком роботи уряду Фрідріха Мерца у Німеччині не сталося суттєвих змін ані в кращий, ані в гірший бік.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування YouGov на замовлення dpa.

32% опитаних вважають, що з початком роботи уряду Мерца ситуація в країні змінилась на гірше, а покращення побачили 22%.

Водночас найбільша частка, 37%, відповіли, що не помітили змін ні на краще, ні на гірше.

Серед виборців, які зазвичай голосують за нині керівний блок ХДС-ХСС, цифри відрізняються: покращення в країні помітили 54%, про зміни на гірше заявили 11%, не побачили змін – 28%.

71% усіх респондентів не погодилися з твердженням, що уряд Мерца "серед найкращих за останні десятиліття".

Більша частка виборців – але з незначною перевагою – вважає, що ХДС-ХСС вдасться зберегти першість у рейтингах до кінця каденції уряду і не поступитися ультраправій "Альтернативі для Німеччини". Такої думки 31%.

Водночас 26% передбачають, що відрив між політсилами може стати мінімальним, а ще 26% вважають, що "Альтернатива для Німеччини" врешті стане найпопулярнішою партією.

Всього опитали 2192 осіб з правом голосу протягом 11-14 липня.

Також опитування показало, що "АдН" дещо скоротила відрив у рейтингу з керівним блоком ХДС-ХСС.

Інше опитування станом на кінець червня показувало підтримку ХДС-ХСС на рівні 29%, що трохи краще за результат блоку на лютневих виборах. У той період зростали також рейтинги канцлера Мерца.