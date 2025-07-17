Больше всего немцев считают, что с правительством Мерца в стране "ничего не изменилось"
Новости — Четверг, 17 июля 2025, 12:34 —
Наибольшая доля немцев считает, что с началом работы правительства Фридриха Мерца в Германии не произошло существенных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса YouGov по заказу dpa.
32% опрошенных считают, что с началом работы правительства Мерца ситуация в стране изменилась к худшему, а улучшение увидели 22%.
В то же время наибольшая доля, 37%, ответили, что не заметили изменений ни к лучшему, ни к худшему.
Среди избирателей, которые обычно голосуют за ныне правящий блок ХДС-ХСС, цифры отличаются: улучшение в стране заметили 54%, об изменениях к худшему заявили 11%, не увидели изменений – 28%.
71% всех респондентов не согласились с утверждением, что правительство Мерца "среди лучших за последние десятилетия".
Большая доля избирателей – но с незначительным перевесом – считает, что ХДС-ХСС удастся сохранить первенство в рейтингах до конца каденции правительства и не уступить ультраправой "Альтернативе для Германии". Такого мнения придерживаются 31%.
В то же время 26% предполагают, что отрыв между политсилами может стать минимальным, а еще 26% считают, что "Альтернатива для Германии" в конце концов станет самой популярной партией.
Всего опросили 2192 человек с правом голоса в течение 11-14 июля.
Также опрос показал, что "АдГ" несколько сократила отрыв в рейтинге с правящим блоком ХДС-ХСС.
Другой опрос по состоянию на конец июня показывал поддержку ХДС-ХСС на уровне 29%, что немного лучше результата блока на февральских выборах. В тот период росли также рейтинги канцлера Мерца.