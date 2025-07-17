Больше всего немцев считают, что с правительством Мерца в стране "ничего не изменилось"

Наибольшая доля немцев считает, что с началом работы правительства Фридриха Мерца в Германии не произошло существенных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса YouGov по заказу dpa.

32% опрошенных считают, что с началом работы правительства Мерца ситуация в стране изменилась к худшему, а улучшение увидели 22%.

В то же время наибольшая доля, 37%, ответили, что не заметили изменений ни к лучшему, ни к худшему.

Среди избирателей, которые обычно голосуют за ныне правящий блок ХДС-ХСС, цифры отличаются: улучшение в стране заметили 54%, об изменениях к худшему заявили 11%, не увидели изменений – 28%.

71% всех респондентов не согласились с утверждением, что правительство Мерца "среди лучших за последние десятилетия".

Большая доля избирателей – но с незначительным перевесом – считает, что ХДС-ХСС удастся сохранить первенство в рейтингах до конца каденции правительства и не уступить ультраправой "Альтернативе для Германии". Такого мнения придерживаются 31%.

В то же время 26% предполагают, что отрыв между политсилами может стать минимальным, а еще 26% считают, что "Альтернатива для Германии" в конце концов станет самой популярной партией.

Всего опросили 2192 человек с правом голоса в течение 11-14 июля.

Также опрос показал, что "АдГ" несколько сократила отрыв в рейтинге с правящим блоком ХДС-ХСС.

Другой опрос по состоянию на конец июня показывал поддержку ХДС-ХСС на уровне 29%, что немного лучше результата блока на февральских выборах. В тот период росли также рейтинги канцлера Мерца.