У НАТО кажуть, що отримали наказ якнайшвидше передати Patriot Україні

НАТО готує швидке розгортання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україні, заявив командувач Об’єднаних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Підготовка, за його словами, здійснюється у тісній співпраці з Німеччиною.

"Наказ – діяти якомога швидше", – заявив на конференції у Вісбадені високопосадовець НАТО Гринкевич.

Речник Міністерства оборони Німеччини ще напередодні заявляв що йому "нічого не відомо" про те, чи відправлені вже в Україну компоненти систем протиповітряної оборони Patriot.

"Я не можу підтвердити, що наразі щось готується", – казав він.

Він сказав, що на зустрічі держав, які підтримують Україну, в понеділок будуть шукати рішення, щоб здійснити поставку якнайшвидше.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.