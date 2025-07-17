В НАТО говорят, что получили приказ как можно скорее передать Patriot Украине

НАТО готовит быстрое развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украине, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Подготовка, по его словам, осуществляется в тесном сотрудничестве с Германией.

"Приказ – действовать как можно скорее", – заявил на конференции в Висбадене чиновник НАТО Гринкевич.

Представитель Министерства обороны Германии еще накануне заявлял, что ему"ничего не известно" о том, отправлены ли уже в Украину компоненты систем противовоздушной обороны Patriot.

"Я не могу подтвердить, что сейчас что-то готовится", – говорил он.

Он сказал, что на встрече государств, которые поддерживают Украину, в понедельник будут искать решение, чтобы осуществить поставку как можно быстрее.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.