Міноборони Молдови відзвітувало про посилення ППО країни

У Міністерстві оборони Молдови повідомили, що вжили певних заходів для покращення спроможностей протиповітряної оборони країни на тлі загрози потрапляння в повітряний простір російських БПЛА.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Міноборони Молдови 17 липня повідомили, що вжили певних заходів для посилення ППО країни, але не стали розкривати жодних деталей.

У відомстві нагадали, що за роки повномасштабної війни Росії проти України було декілька випадків порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами й БПЛА.

"Це було прямою загрозою для безпеки наших громадян… У цьому контексті відомство вжило необхідні заходи для зміцнення спроможностей ППО країни, у тому числі за підтримки зовнішніх партнерів", – розповіли у Міноборони Молдови.

"З міркувань безпеки та конфіденційності, ми не можемо повідомити більш детальну інформацію. Але запевняємо, що всі ці зусилля спрямовані на підвищення рівня безпеки населення і захист національного повітряного простору", – додали у заяві.

Навесні міністр оборони Молдови Анатолій Носатий анонсував, що ЄС готує партію військової допомоги для Молдови, у тому числі із засобами ППО, спроможними перехоплювати БПЛА, літаки, гелікоптери та деякі види ракет.

Також цього тижня речник уряду Молдови Даніель Воде закликав співгромадян протидіяти впливу фейкових новин, за створенням і поширенням яких стоїть Росія.

Серед іншого, Кишиневу довелося спростовувати вигадки про участь "молдовських військових" у війні в Україні.

Служба зовнішньої розвідки Росії опублікувала заяву про "військову загрозу з боку Молдови" і заявила, що НАТО буцімто готується задіяти її у можливій майбутній війні з РФ.